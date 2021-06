Rottura dell’acquedotto: rubinetti a secco nel Dianese. Operai al lavoro

Diano Marina. A causa dell’ennesima rottura dell’acquedotto del Roja, avvenuta questa volta in via Silvio Novaro, in prossimità dell’incrocio con via Villebone, a Diano Marina, è sospesa l’alimentazione idrica nel Golfo Dianese. I tecnici di Rivieracqua sono al lavoro per riparare la condotta, danneggiata in modo serio e piuttosto vetusta. L’intervento di riparazione dovrebbe durare circa cinque ore.