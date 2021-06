Rolex Giraglia a Sanremo, partite le regate di avvicinamento

Sanremo. La flotta delle 88 barche iscritte alle regate di collegamento è partita da Genova e Saint-Tropez (54 dall’Italia e 34 dalla Francia) per convergere oggi su Sanremo, dove è tutto pronto per ospitare i partecipanti alla 68esima edizione della Rolex Giraglia.

Le condizioni molto leggere hanno contraddistinto i due start, con la flotta genovese che ha preso lentamente il largo verso una boa di disimpegno posizionata a 2 miglia verso Levante per poi volgere la prua su Sanremo. Le analisi dei navigatori delle barche più grandi e leggere, come Arca Fondi SGR di Furio Benussi e Pendragon di Carlo Alberini, indicavano prima della partenza, un tempo di percorrenza previsto tra le 12 e le 15 ore per arrivare alla Città dei Fiori. L’obiettivo di tutti era quello di raggiungere prima possibile il savonese per agganciare un vento più stabile. Se in partenza hanno faticato un po’ le barche più pesanti, dopo circa mezz’ora però il vento ha cominciato a increspare la superficie e ha permesso così a tutti di iniziare a fare velocità e progredire verso la linea dell’arrivo. Flotta molto eterogenea, con equipaggi provenienti da 33 nazioni differenti e con le sedi dello Yacht Club Italiano e della Société Nautique di Saint Tropez che hanno assunto l’assetto ‘sportivo’ aprendosi alla ‘pacifica invasione’ dei tanti velisti, mai come in questo anno desiderosi di tornare in mare.

«Sarà una regata molto complessa – ha raccontato poco prima del via il navigatore Ambrogio Beccaria a bordo del Felci 61 ITA102 in coppia con Tommaso Chieffi – la differenza sarà soprattutto nella bravura di chi, per primo, riuscirà a raggiungere l’area di Savona dove dalla mezzanotte sono previsti rinforzi di vento». Grande dispiegamento di mezzi per la diretta tv, con la Rolex Giraglia che, per la prima volta, è sulle scene televisive con collegamenti giornalieri dal mare e da terra. Per la partenza delle due regate di avvicinamento, 8 telecamere hanno raccontato i momenti salienti che sono stati trasmessi in diretta televisiva su Primocanale – Canale 10 digitale terrestre – e sul canale YouTube dello Yacht Club Italiano. La Rolex Giraglia 2021 è live tutti i giorni fino al 19 giugno alle 8, alle 13 e alle 18.