Sanremo. Jannik Sinner vince il derby azzurro contro Gianluca Mager al Roland Garros, in programma fino al 13 giugno a Parigi, e vola al terzo turno.

Il tennista che si allena a Bordighera con Riccardo Piatti, dopo aver superato Pierre-Hugues Herbert, batte anche il sanremese in quattro set per 6-1 7-5 3-6 6-3.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)

Il tennista di Sanremo, dopo aver battuto Peter Gojowczyk, cede al secondo turno dell’Open di Francia. «Grazie Roland Garros, è stato un piacere! Bravo Jannik per la partita di oggi e in bocca al lupo per il tuo torneo» – scrive sui social Gianluca Mager dopo la lunga e combattuta partita durata 2 ore e 19 minuti.

Il prossimo avversario di Sinner al torneo di tennis in Francia, secondo Grande Slam della stagione, sarà lo svedese Mikael Ymer, che oggi ha battuto Gael Monfils.