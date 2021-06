Roland Garros, Sinner si arrende a Nadal

Sanremo. Jannik Sinner perde contro Rafael Nadal al quarto turno del Roland Garros, in programma fino al 13 giugno a Parigi.

Il tennista che si allena a Bordighera con Riccardo Piatti, dopo aver superato Pierre-Hugues Herbert, Gianluca Mager e Mikael Ymer, ieri è tornato in campo e ha affrontato lo spagnolo, numero 3 della classifica Atp, al torneo di tennis in Francia. Purtroppo il giovane tennista alla fine non è riuscito a superare l’avversario, che ha vinto 7-5 6-3 6-0. Sinner ha perso in tre set dopo 2 ore e 17 minuti di gioco.

Finisce così l’avventura di Jannik all’Open di Francia, secondo Grande Slam della stagione.