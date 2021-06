Roland Garros, Sinner imbattibile: conquista gli ottavi

Sanremo. Jannik Sinner batte Mikael Ymer al Roland Garros, in programma fino al 13 giugno a Parigi, e vola agli ottavi.

Il tennista che si allena a Bordighera con Riccardo Piatti, dopo aver superato Pierre-Hugues Herbert e Gianluca Mager, al terzo turno del torneo di tennis in Francia supera anche lo svedese in tre set per 6-1 7-5 6-3 dopo 2 ore e 22 minuti di gioco.

Prosegue bene l’avventura del giovane tennista azzurro al secondo Grande Slam della stagione.