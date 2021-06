Imperia. Intervento straordinario di Rivieracqua da questa mattina alla Galeazza dove, da venerdì scorso, la condotta principale che serve l’acqua all’intero Golfo Dianese e a parte di Oneglia accusa copiose perdite. Stando a quanto riferito, i tecnici cercheranno di intervenire riducendo la pressione senza interrompere l’erogazione del servizio idrico. Un tentativo sicuramente non facile che si somma a condizioni precarie dell’intera infrastruttura.

Le rotture che interessano la condotta della Galeazza non solo rischiano di lasciare a secco i rubinetti ma minano la stabilità del muro portante della strada. L’intervento è stato rimandato a stamattina per non pregiudicare il buon andamento del fine settimana. L’intervento dovrebbe essere ultimato entro la giornata odierna, salvo imprevisti.

Foto 2 di 2



«Nonostante le recenti dichiarazioni del presidente della Regione Giovanni Toti ci abbiamo rincuorato, facendoci sperare che questa possa essere veramente l’ultima stagione estiva con problemi di approvvigionamento idrico – spiega Cristiano Za Garibaldi, vicesindaco di Diano Marina – , oggi ci troviamo di fronte ad una ulteriore interruzione dovuta ad una rottura dell’acquedotto colabrodo. Sono andato personalmente a fare un sopralluogo e i tecnici sperano di riuscire a riparare nel giro di qualche ora, così da poterci fare la doccia questa sera. A titolo precauzionale, il Comune di Diano Marina ha richiesto la disponibilità di due autobotti, che verranno posizionate davanti al Comune e in zona Quattrostrade».