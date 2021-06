Riviera Trasporti, l’assessore regionale Berrino incontra i sindacati: «Situazione delicata, presto un altro tavolo»

Sanremo. Si è svolto questa mattina, presso la sede della Cisl a Sanremo, un incontro tra l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino e i sindacati Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uil, Faisa e Ugl Trasporti per discutere della difficile situazione di Riviera Trasporti costretta anche a mettere in vendita alcuni immobili di proprietà per far quadrare il bilancio.

Durante l’incontro si è parlato dei contributi statali per la mancata bigliettazione considerati insufficienti dalle parti, delle prossime scelte riguardanti il futuro affidamento dell’azienda e delle disposizioni ancora in vigore da parte del Governo quali la capienza del 50% e il divieto di vendere biglietti a bordo dei mezzi.

«Abbiamo fatto un’attenta analisi delle problematiche emerse tra cui queste misure governative che, in stagione turistica, provocheranno maggiori danni all’azienda in termini di incassi. La situazione di Riviera Trasporti è delicata: continueremo a monitorarla e convocheremo presto un altro tavolo. Mi auguro che nel frattempo il Governo riveda alcune decisioni altrimenti tutte le aziende di Tpl rischieranno il collasso», ha detto l’assessore Berrino al termine dell’incontro.