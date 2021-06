Riva Ligure unico comune ligure ad ospitare un Hub del “Giffoni Film Festival”

Riva Ligure. La cittadina rivierasca anche quest’anno ha l’opportunità di ospitare, unica in Liguria, uno tra i 50 Hub presenti in tutta Italia, che si collegheranno in diretta web all’edizione 50 Plus del Giffoni Film Festival.

«Sono molto entusiasta – dichiara il consigliere incaricato alla Creatività e Partecipazione Giovanile Valeria Brignolo – per la riconferma dell’Hub di Riva Ligure, nonché l’unico della regione Liguria. Un’esperienza unica nel suo genere che ho vissuto in prima persona lo scorso anno, per questo invito quante più persone possibili a vivere con me e molti altri ragazzi la magica esperienza del Giffoni Film Festival»

Le attività che si svolgeranno dal 21 al 30 luglio con sede nel palazzo civico, prevedono la visione di lungometraggi e cortometraggi internazionali inediti, dibattiti con i registi e persino meeting con personaggi del mondo dello spettacolo.

«Come per i rapporti tra le persone – commenta il sindaco Giorgio Giuffra – anche i rapporti tra città portano ad un accrescimento culturale e turistico. Siamo sicuri che il legame che stiamo consolidando tra Riva Ligure e Giffoni contribuirà ad andare verso questa direzione e riverserà un grande valore su tutto il nostro Comune. D’altronde – conclude – l’obiettivo finale è quello di stringere collaborazioni sempre più importanti per promuoverci anche in contesti di prestigio internazionale».