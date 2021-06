Sanremo. Cocktail a bordo piscina, dj set e cucina raffinata in cui i sapori della tradizione incontrano quelli esotici del fascinoso Oriente. E’ stato inaugurato ieri il ristorante Somo Lounge, estensione sanremese del celebre ristorante romano Somo Restaurant. Un progetto giovane, nato per volontà di Lorenzo Leuzzi, executive chef del locale che sorge nel complesso vista mare dell’Hotel Napoleon in corso Marconi, 56.

Luogo di incontro ideale per chi ama divertimento, compagnia e ottimo cibo, il Somo Luonge offre la possibilità agli avventori di intrattenersi per un aperitivo sul bordo di una sinuosa piscina a sfioro di ventri metri di lunghezza. Intorno all’acqua cristallina, tavolini bianchi e luci soffuse accolgono i clienti, che possono scegliere il proprio cocktail.

Poi la cena, con menù alla carta che parla di contaminazioni tra sapori liguri ed eccellenze locali, cucina mediterranea e Oriente, e punta sul sushi, realizzato partendo da una base classica nel rispetto della tradizione, ma senza dimenticare tecniche prettamente mediterranee, con influenze spagnole e della cucina classica francese, soprattutto per ciò che riguarda le salse e le marinature, rendendolo avanguardista.

(Lo staff di Somo Lounge con il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri)

Per l’after dinner si ritorna nuovamente bordo piscina, con la musica del dj che accompagna i presenti fino all’una di notte, per regalare piacevoli serate estive a sanremesi e turisti.

Per informazioni sul Somo Lounge contattare il numero 348 5191710, scrivere una mail a info@somorestaurant.com, visitare la pagina Facebook Somo Lounge Sanremo, Instagram somo.lounge.sanremo o il sito www.somorestaurant.com.