Provincia di Imperia, le offerte di lavoro dei Centri per Impiego

Imperia. Ecco le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per Impiego della Provincia. Gli uffici ricevono solo su appuntamento. CLICCA QUI per visualizzarle.

COME CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO

Si prega di leggere con attenzione l’offerta dell’azienda e se in possesso di tutti i requisiti richiesti per effettuare le candidature sttraverso la registrazione al sito http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it

Se non fosse possibile, si deve procedere inviando il proprio curriculum aggiornato in formato WORD o PDF all’indirizzo mail del CPI di riferimento dell’offerta: CPI IMPERIA cpi.imperia@regione.liguria.it, CPI SANREMO cpi.sanremo@regione.liguria.it, CPI VENTIMIGLIA cpi.ventimiglia@regione.liguria.it

Per ulteriori informazioni: Ufficio Incrocio CPI Imperia 010.2893614/624, Ufficio Incrocio CPI Sanremo 010.2893658/660, Ufficio Incrocio CPI Ventimiglia Tel. 010.2893681.