Sanremo. Un tratto di via Nino Bixio rimarrà chiuso almeno fino a domani pomeriggio. I pini che crescono nel segmento tra via Gioberti e corso Mombello vengono infatti sottoposti a delle prove di stabilità, per capire quali di questi alberi siano a rischio crollo e, nel caso, siano da tagliare.

I tecnici del comune, per decidere quali sono le piante a rischio, applicano ai rami ed ai tronchi un sistema di corde e carrucole, supervisionato da un apposito programma computerizzato, per simulare la forza del vento sui vegetali.