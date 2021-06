Promozione 2021-22, messo a punto lo staff tecnico del Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio, dopo aver riconfermato Luccisano in panchina, ha messo a punto lo staff di Promozione che collaborerà con l’allenatore, staff in buona parte uguale a quello della stagione 2020-21. Paolo Lamberti sarà mister in seconda, Riccardo Facciolo preparatore atletico, Stefano Ivaldi massaggiatore.

Preparatore dei portieri di tutta la società (dai pulcini alla prima squadra) sarà Fabio Rondelli, coadiuvato da Paolo Serpe (anche lui riconfermato).