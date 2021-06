Probiodiv, il 9 giugno webinar sulla pianificazione economica per le aziende agricole

Imperia. Mercoledì 9 giugno dalle 17.30 alle 19.30, nell’ambito delle attività formative del Progetto Interreg Alcotra Pitem Biodivalp Probiodiv per la promozione della biodiversità, verrà trasmesso sulla piattaforma Zoom un webinar gratuito sul tema “Pianificazione economica e controllo di gestione per l’azienda agricola”.

Il webinar, organizzato da Filse (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) in collaborazione con la Regione Liguria, si propone di offrire alle aziende agricole una formazione pratica sulla pianificazione economico-finanziaria e sulle modalità di controllo di gestione come stimolo alla diffusione di una cultura economico-finanziaria, patrimonio fondamentale di tutti gli imprenditori per “fare impresa”.

Link per partecipare: https://zoom.us/j/96213794681, per confermare la propria partecipazione scrivere a: farne@filse.it.

I webinar rientrano nell’ambito del Progetto Interreg Alcotra Pitem Biodivalp Probiodiv, che ha come obiettivo tutelare e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso l’attuazione di una strategia di governance condivisa e la diffusione di conoscenze e di metodologie mirate alla valorizzazione dei serbatoi di biodiversità