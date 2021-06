Principato di Monaco. Il presidente e il vicepresidente del Consiglio Nazionale di Monaco, Stéphane Valeri e Brigitte Boccone-Pagès, sono stati insigniti dell’onorificenza dell’Ordine della Stella d’Italia, che ricompensa coloro che hanno acquisito benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia con l’Italia.

La cerimonia di consegna delle medaglie della Repubblica Italiana si è tenuta il 21 giugno a bordo dell’Amerigo Vespucci, veliero della Marina Militare e nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali dell’Accademia navale, per l’occasione attraccata al Port Hercule del Principato.

Stéphane Valeri è stato nominato Grande Ufficiale della Stella d’Italia dall’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Marina Nazionale Italiana per “aver dimostrato una particolare sensibilità nei confronti delle tematiche socio-sanitarie che interessano i lavoratori frontalieri italiani” durante il suo incarico di consigliere di Governo e ministro degli Affari Sociali e della Salute dal 2010 al 2017, per avere iniziato i negoziati con il Governo italiano per autorizzare il telelavoro dei dipendenti italiani che lavorano nel Principato, fino all’accordo raggiunto nel 2021 e per aver sempre “dimostrato grande vicinanza all’Italia, sia a livello istituzionale sia alla comunità di italiani residenti a Monaco”.

«È per me un grande onore e un grande piacere indossare e far risplendere questa stella italiana, simbolo dell’amicizia secolare tra italiani e monegaschi – ha dichiarato il presidente del Consiglio Nazionale monegasco – . Voglio salutare l’importanza della comunità italiana nel Principato: donne e uomini che partecipano ampiamente con il loro dinamismo e il loro talento ad arricchire i nostri stessi valori e a concorrere alla prosperità del nostro bel paese».

Brigitte Boccone-Pages ha ricevuto il distintivo di Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia per il suo impegno a favore dell’amicizia tra Monaco e l’Italia. «Ha dimostrato un sentimento di autentica amicizia nei confronti del nostro Paese – ha affermato Giulio Alaimo, ambasciatore italiano a Monaco – . Particolarmente per la sua vicinanza con l’Ambasciata d’Italia a Monaco nell’ambito delle sue competenze, con generosità e disponibilità».