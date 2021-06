Vallecrosia. I Pulcini 2010 della Polisportiva Vallecrosia Academy, guidati da Angelo Alletto e Daniele Ventura, sabato mattina battono, sul campo sintetico del “Morel”, il Ventimiglia Calcio.

Il primo tempo si è concluso 0 a 2 a favore dei biancorossi grazie alle reti di Rezaiem ed Anfosso, il secondo tempo, invece, è terminato con un pareggio: 1-1. Per la Polisportiva Vallecrosia Academy ha segnato Mamaliga mentre Bilal per il Ventimiglia Calcio. Il terzo tempo, infine, è finito 1-2 a favore della Polisportiva Vallecrosia Academy per merito dei gol di Magliano ed Anfosso. Per il Ventimiglia Calcio ha invece segnato Giovinazzo.

Foto 3 di 3





I ragazzi, allenati da mister Alletto e Ventura, vincono così la partita contro la squadra granata con il risultato finale di 1-3.