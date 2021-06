Polisportiva Vallecrosia Academy, i Giovanissimi 2006 pareggiano contro l’Imperia

Vallecrosia. Sul campo in erba dello “Zaccari” a Camporosso, giovedì 24 giugno, i Giovanissimi 2006 della Polisportiva Vallecrosia Academy hanno affrontato i ragazzi dell’Imperia. L’ultima partita del mini campionato si è conclusa con un pareggio: 1-1. Per i biancorossi ha segnato Mattia Crupi.

«Risultato congruo a seguito di un primo tempo di supremazia da parte dei miei ragazzi, che dopo il vantaggio hanno avuto la possibilità di chiudere la gara con un paio di nitide occasioni da gol, mentre nel corso della ripresa la formazione neroazzurra è pervenuta al pareggio, mantenendolo e sbagliando un calcio di rigore. Il risultato è sostanzialmente giusto – così commenta la gara mister Francesco Lapa – Approfitto per ringraziare, a conclusione di questo campionato, i miei ragazzi, che lo hanno interpretato nel migliore dei modi, dopo numerosi mesi di stop e non avendo quindi opportunità di essere preparati, sia dal punto di vista tecnico, tattico che fisico. Non è sicuramente mancato impegno e dedizione da parte di tutti».

«Il ringraziamento va esteso alle famiglie che, nonostante il periodo particolare che abbiamo attraversato a causa della pandemia, hanno voluto dare disponibilità di partecipazione per i loro ragazzi affidandoceli. Un ringraziamento da parte mia va alla società per l’organizzazione concessa e allo staff tecnico composto da mister Davide Pagliuca, dal preparatore Gianluca Amadei, dal collaboratore Giovanni Tuttoilmondo e dal mister Emiliano Verrecchia. Auguro le migliori fortune sportive e per la vita a tutti voi» – conclude mister Francesco Lapa.