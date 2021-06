Vallecrosia. Sul campo in erba dello “Zaccari”, a Camporosso, i Giovanissimi 2006 della Polisportiva Vallecrosia Academy, guidati dal mister Francesco Lapa, sabato pomeriggio sono scesi in campo contro l’Ospedaletti Calcio durante la 3° partita del mini campionato Figc.

Partita interessante e vivace, caratterizzata da un forte caldo, che ha condizionato le prestazioni dei giovani atleti. Alla fine la formazione orange, guidata dal mister Vincenzo Stragapede, ha prevalso con il risultato finale 1-3. «Unica nota dolente, la conduzione arbitrale, approssimativa, che ha condizionato la gara stessa, a partire dall’espulsione affrettata intorno al 25° del primo tempo di Mattia Crupi oltre a numerose imperfezioni, in occasione di due goal su tre della formazione orange» – fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy.

Foto 3 di 3





«Da parte mia un plauso va alla formazione avversaria, ben schierata in campo, con diverse individualità importanti – commenta il tecnico biancorosso Francesco Lapa – Un ringraziamento va anche ai miei ragazzi per l’impegno profuso e per il loro sforzo di rimanere in gara sino a 5 minuti dal termine, nonostante l’inferiorità numerica subita intorno al 25° del primo tempo. Siamo sulla strada giusta, il lavoro e l’applicazione dei ragazzi via via rileva i suoi frutti».