Polisportiva Vallecrosia Academy, i Giovanissimi 2006 cedono alla Sanremese

Vallecrosia. Sul campo in erba dello “Zaccari” a Camporosso, sabato sera, i Giovanissimi 2006 della Polisportiva Vallecrosia Academy perdono contro la Sanremese durante la 4a partita del mini campionato Figc.

La partita era iniziata favorevolmente per i giovani atleti, guidati da mister Francesco Lapa e Giovanni Tuttoilmondo, passati in vantaggio grazie ad un gol di Consalvo Emilio su un tiro cross, ma nel giro di pochi minuti il risultato è stato ribaltato dai biancoazzurri. La prima frazione di gioco si è così chiusa con il risultato di 1-2. Netta supremazia biancazzurra nella seconda parte della gara. Gli atleti biancoazzurri, con grande merito e qualità, si sono aggiudicati l’incontro con il risultato finale di 8-1, manifestando una netta superiorità.

«Grandi complimenti alla formazione biancazzurra che ha dimostrato grande valore nella qualità e nei numeri presentati – commenta mister Francesco Lapa – Mio grande rammarico non aver potuto schierare due titolari inamovibili, Francesco Avandro e Mattia Crupi, il primo infortunato e il secondo squalificato, e nel contempo aver dovuto schierare due o tre giocatori cardine in non perfette condizioni fisiche».