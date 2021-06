Vallecrosia. Sabato 5 giugno sono scesi in campo i 2008-2009 della Polisportiva Vallecrosia Academy per un mini campionato.

I giovani calciatori guidati dall’allenatore Luca Soncin e dal dirigente accompagnatore Fabrizio Federici, sabato pomeriggio, hanno affrontato i ragazzi dell‘Ospedaletti Calcio.

Sul campo in sintetico i ragazzi biancorossi hanno portato a casa un pareggio (0-1/1-0/0-0) grazie anche all’ottima prestazione del portiere della Polisportiva Vallecrosia Academy, Enzo Gallo, che con diverse parate ha salvato il risultato nel tempo finale. Per la Polisportiva Vallecrosia Academy ha segnato Federico Bedini mentre per l’Ospedaletti ha fatto gol Caruso. Un bel risultato per i giovani atleti allenati da mister Soncin.