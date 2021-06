Polisportiva Vallecrosia Academy, gli esordienti 2008-2009 battono il Ventimiglia Calcio

Vallecrosia. Gli esordienti 2008-2009 della Polisportiva Vallecrosia Academy, mercoledì pomeriggio, battono il Ventimiglia Calcio.

Trasferta sul campo sintetico del “Morel” a Ventimiglia per i giovani calciatori guidati dall’allenatore Luca Soncin. Il primo tempo della partita è stato vinto dalla Polisportiva Vallecrosia Academy per 0-2, grazie al gol di Ligas, un tiro dalla distanza di 20 metri circa, e alla rete, in diagonale, di Valente, dopo una bella azione in cui è riuscito a scartare l’avversario. Il secondo tempo si è concluso 0-2 a favore dei biancorossi per merito del gol di Fiorini su assist di Gibelli e della rete di Piccamiglio.

Infine il terzo tempo è terminato 0-2 con il gol di Ligas, sempre da distante, che si infila nell’incrocio dei pali, e alla rete di Valente, su azione di scambio con Rahi. I ragazzi allenati da mister Soncin superano così i granata vincendo con il risultato finale di 0-3.

Ventimiglia Calcio – Polisportiva Vallecrosia Academy 0-3

Polisportiva Vallecrosia Academy: Federico Bedini, Nicolò Colomba, Lorenzo Fiorini, Enzo Gallo, Nicolo Valente, Giuseppe Izzo, Tommaso Ligas, Luca Andrei, Nicolò Muratore, Valentino Pisano, Simone Putrino, Mirko Rahi, Alessandro Sabia, Edoardo Zumbo, Riccardo Cortese, Andrea Piccamiglio, Christian Micciché, Emanuele Gibelli.

Allenatore: Luca Soncin

Dirigente: Fabrizio Federici.