Vallecrosia. Gli esordienti 2008-2009 della Polisportiva Vallecrosia Academy, ieri, hanno affrontato l’Ospedaletti Calcio.

Sul campo in erba dello “Zaccari” a Camporosso i giovani calciatori guidati dall’allenatore Luca Soncin hanno perso il primo tempo per 0-2. Il secondo tempo si è concluso 0-3 a favore degli orange, mentre il terzo tempo è terminato 1-0 per i biancorossi grazie al gol di Andrea Piccamiglio.

di 18 Galleria fotografica Esordienti 2008-2009 della Polisportiva Vallecrosia Academy-Ospedaletti









«I ragazzi hanno dimostrato di tenere testa al “quotato” Ospedaletti dimostrando tutti i loro miglioramenti, raggiunti durante questo anno maledetto – commenta mister Soncin – Il futuro è loro! Ora testa alla prossima e ultima partita di questo mini torneo. Finiremo di sicuro con una bella prestazione. Bravi ai nostri ragazzi!».