Piano Scuola Estate 2021, incontro di primo soccorso ad Ospedaletti

Ospedaletti. In attuazione del Piano Scuola Estate 2021 promosso dall’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente, oltre alle varie attività svolte dal 21 giugno nel plesso scolastico E. de Amicis di Ospedaletti, è stato realizzato un incontro di avvicinamento al mondo del primo soccorso.

Gli alunni della classe V primaria hanno incontrato le volontarie Erika Saluzzo e Luisa Bianchi del Comitato di Imperia della Croce Rossa Italiana, presieduto da Giuseppe Giannattasio. Le volontarie hanno spiegato come effettuare una chiamata di emergenza, cosa fare in situazioni di pericolo, hanno insegnato ai bambini ad affrontare situazioni pratiche, come l’utilizzo del defibrillatore e facendo provare sul manichino la manovra del massaggio cardiaco.

Gli insegnanti Roberta Sichetti e Alberto Montesoro ringraziano per questo momento formativo le volontarie della Croce Rossa Italiana, che da sempre si occupa di formazione e di educazione sanitaria promuovendo su tutto il territorio nazionale incontri e percorsi sulla salute e la sicurezza