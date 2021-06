Perinaldo. Rocambolesco incidente stradale intorno alle 11 tra Perinaldo e Apricale. I vigili del fuoco sono intervenuti per un auto che si è girata su un fianco per ragioni in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Ad avvertire i soccorsi è stato un ciclista che si trovava in zona ed ha assistito alla scena.

Alla guida del veicolo c’era un giovane che non avrebbe riportato gravi ferite. Stando a testimoni, il ragazzo ha aspettato i soccorsi a bordo strada dopo essere riuscito ad uscire dal mezzo con le proprie gambe.