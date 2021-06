Imperia Ieri, 25 giugno 2021, è avvenuto il passaggio delle cariche del Lions Club Imperia Host.

Per il periodo 2021/2022 la squadra è così composta:

Antonio Ceresi Presidente Vittorio Adolfo Past President Giuseppe Criscuolo 1° Vice Presidente Marco Dellerba 2° Vice Presidente Walter Norzi Segretario Gianluca Vio Tesoriere Franco Ghirardelli Cerimoniere Gianpaolo Abbo Consigliere Giovanni Musso Consigliere Guido Del Panta Consigliere Antony Ippolito Consigliere Andrea Mannari Consigliere Roberto Predonzani Consigliere Giovanni Sicardi Consigliere Marco Acquarone Revisore dei Conti Massimo Montardi Revisore dei Conti

Come ha ricordato il presidente uscente Vittorio Adolfo, «la speranza è naturalmente quella di poter ripartire in serenità per poter lavorare dal vivo con tutta la forza del club». Il club ha ringraziato Vittorio Adolfo che ha presieduto il club per due anni in un periodo molto complesso di pandemia cercando sempre e comunque di far pervenire il sostegno alle persone in difficoltà.

Durante la serata si sono svolti due momenti importanti: l’ingresso di tre nuovi soci Paolo Auricchia, Daniele Mela e Sabrina Amoretti, prima donna del club. Il secondo momento ha riguardato una donazione per il restauro di una porzione dell’ala laterale del Santuario di Montegrazie. La donazione viene effettuata a favore dell’Associazione “Amici del Santuario di Montegrazie”.