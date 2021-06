Sanremo. Giardini, prati e aree verdi comunali si aprono alle associazioni, la Città dei Fiori si prepara ad un’estate ricca di sport. E’ stato presentato questa mattina a Palazzo Bellevue il progetto “Sanremo in Sport – Estate 2021”, dedicato alla realizzazione di attività sportive e motorie all’aperto nelle aree pubbliche comunali.

A spiegarne i dettagli erano presenti, per la conferenza stampa di lancio, gli assessori Giuseppe Faraldi (Turismo e Sport) e Mauro Menozzi (Verde pubblico) e la consigliera comunale Ethel Moreno che ha curato l’iniziativa. Il fulcro del progetto è presto detto: le associazioni dilettantistiche potranno sfruttare le aree verdi pubbliche per organizzare gli allenamenti con i propri iscritti. Tra gli spazi disponibili figurano i giardini delle ville storiche come Villa Ormond, poi i giardini Nobel e della Foce, il prato di San Romolo ed altri. Le domande vanno presentate al Comune entro il 19 giugno. A potersi prenotare saranno le sole società attive sul territorio di Sanremo.

La delibera. “Sport all’aperto 2021° permetterà alle associazioni sportive che ne faranno richiesta l’utilizzo di alcuni spazi verdi comunali a titolo gratuito per svolgere attività sportive e/o motorie all’aperto sino al 31 dicembre 2021, anche attraverso l’organizzazione di centri estivi, senza ulteriori oneri a carico degli organizzatori e assicurando la contestuale libera fruizione dei luoghi da parte della cittadinanza.

Gli spazi individuati sono: parco delle Carmelitane (adiacente nuova stazione FF.SS), giardini Nobel (tra via Nobel e c.so Cavallotti), Villa Ormond (adiacente e davanti la palestra), parco di Villa del Sole, giardini Regina Elena, parco Madonna della Guardia, San Romolo (parco frontale ristorante), parco Foce (tra via Hope e c.so Inglesi), pista d’atletica (tra la pista d’atletica e la pista ciclabile).

Gli interessati, entro le ore 13 del 19 giugno, dovranno far pervenire all’ Ufficio Impianti Sportivi – Settore Lavori Pubblici esclusivamente a messo pec (comune.sanremo@legalmail.it) i moduli pubblicati sul sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it). Agli interessati verrà richiesto di partecipare alla seconda iniziativa promossa dall’amministrazione comunale, ovvero a “Sanremo in sport — Estate 2021”: potranno cioè manifestare la loro disponibilità a far parte di un calendario di appuntamenti con attività sportive e/o motorie di vario tipo.

Queste lezioni “Open Day” si terranno durante i mesi estivi e comunque sino al 30 settembre, negli impianti sportivi o in altri spazi pubblici aperti e saranno a titolo gratuito. Anche in questo caso gli interessati, entro le ore 13 del 19 giugno, dovranno far pervenire all’Ufficio Impianti Sportivi – Settore Lavori Pubblici esclusivamente a messo pec (comune.sanremo@legalmail.it) la relativa modulistica pubblicata sul sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it)

Così gli assessori Giuseppe Faraldi (turismo e sport) e Mauro Menozzi (verde pubblico) hanno presento le iniziative: «Abbiamo voluto realizzare progetti dal duplice obiettivo, ovvero avvicinare il più possibile allo sport, soprattutto i giovani, e sostenere concretamente le associazioni sportive che tanto hanno sofferto in questo lungo periodo di pandemia. I progetti sono stati ideati e sviluppati da Ethel Moreno e trasformeranno i parchi e i giardini in vere e proprie palestre a cielo aperto dove poter svolgere attività fisica in modo organizzato e sicuro, anche gratuitamente».

«Sono due iniziative — aggiunge Ethel Moreno, consigliere comunale, curatrice dei progetti — che rappresentano, allo stesso tempo, un piccolo ma concreto aiuto per le realtà sportive del territorio che necessitano di nuove occasioni per ripartire, e uno strumento di promozione del benessere psico-fisico dei cittadini e dei turisti che vorranno partecipare. Ma sono anche progetti dall’importante valenza di promozione turistica della nostra città, per valorizzare e far conoscere i giardini e i parchi, offrendo altresì nuove possibilità di sviluppo delle attività sportive che, unitamente alla pista ciclopedonale e ai progetti outdoor, sono finalizzate a caratterizzare Sanremo come città dello sport. Ringrazio gli uffici comunali e il delegato provinciale Coni, l’avvocato Zunino, per il supporto e la collaborazione».

Dal municipio precisano che potranno partecipare le associazioni sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, le associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni, gli organismi del terzo settore che abbiano tra le finalità statutarie la pratica delle attività sportive e/o motorie e le società che abbiano quale oggetto sociale prevalente la pratica dell’attività sportiva e/o motoria. Non verranno accettate istanze presentate da associazioni/società che non svolgono attività all’interno del Comune di Sanremo.