Pallapugno, a Dolcedo sfida tra Olio Roi Imperiese e Tealdo Scotta Alta Langa

Imperia. Questa sera alle 20.30, per l‘ottava giornata del campionato di pallapugno serie A, si sfideranno Olio Roi Imperiese, capitanata da Enrico Parussa e Tealdo Scotta Alta Langa, capitanata dal mancino Davide Dutto.

A Dolcedo formazione titolare quella di casa, con Amoretti a fianco di Parussa. «Ma non sarà facile – spiega il capitano imperiese – con una squadra con due mancini su un campo alla ligure. Ma ovviamente vogliamo continuare a fare bene davanti ai nostri tifosi». Non è della stessa idea Davide Dutto. «Non è proprio il mio campo – conferma il battitore della Tealdo Scotta Alta Langa – o meglio, qualche riferimento ce l’ho, ma è anche uno sferisterio che si adatta bene anche a Parussa che riesce a bastonare il pallone. Per noi è soprattutto importante giocare come abbiamo fatto con Campagno: è vero, abbiamo perso, ma almeno siamo riusciti ad esprimerci come volevamo, soprattutto io ero più libero di testa». L’ultimo confronto a Dolcedo tra i due capitani sempre con le stesse formazioni, risale a 2 anni fa con la vittoria di Parussa 11-10 dopo una tiratissima e spettacolare partita.