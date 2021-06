Pallamano Ventimiglia, Alessio D’Attis ed Alessandro Benini verso gli Europei di beach handball

Ventimiglia. Ancora soddisfazioni per la Pallamano Ventimiglia e soprattutto per due suoi atleti, specialisti della disciplina di beach handball: si tratta di Alessio D’Attis ed Alessandro Benini. I due ragazzi parteciperanno nei prossimi giorni al Torneo EBT di Nazaré in Portogallo e poi saranno di scena a Madrid, per prepararsi alla kermesse europea di metà luglio a Varna in Bulgaria.

«Domani pomeriggio Alessio ed Alessandro, si uniranno alla comitiva azzurra. Per noi della Pallamano Ventimiglia e per me specialmente, è una grande soddisfazione. Questo è il risultato di un lungo lavoro fatto con grande impegno e passione e che vede due nostri atleti, rappresentare la nostra nazione. Personalmente gli auguro il meglio e spero abbiano un pensiero per tutti noi, quando ascolteranno l’inno nazionale». Queste le parole di Pippo Malatino, che con il resto della squadra senior ed junior, prepara le finali nazionali di Misano Adriatico, senza i due campioni impegnati con la Nazionale.