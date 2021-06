Vallecrosia. Continua la solidarietà per le famiglie in maggiori difficoltà. In questi quindici mesi sono pervenuti al Comune di Vallecrosia molti doni in derrate alimentari da parte di aziende e privati, tutti i prodotti poi smistati e confezionati in pacchi alimentari dai Servizi Sociali comunali e consegnati ai bisognosi. Parecchie centinaia di famiglie nell’ultimo anno, a vario titolo, sono state assistite con buoni spesa o con pacchi alimentari oltre che con contributi alle locazioni e aiuti al pagamento delle utenze domestiche.

Sabato 12 giugno scorso l’assessore delegata ai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia, Marilena Piardi, con molto piacere ha accolto l’iniziativa promossa dal Lions CLub Bordighera Capo Nero Host: il presidente del Club Rodolfo Brizio ha infatti consegnato presso la sede comunale di Vallecrosia a Marilena Piardi e alla responsabile dell’Ufficio Minori Daniela Bono un buono acquisto generi alimentari da destinare a due famiglie ivi residenti.

Il Comune di Vallecrosia, nella persona del vicesindaco Marilena Piardi, ha ringraziato i soci del Lions Club Bordighera Capo Nero Host che generosamente hanno aiutato e proseguiranno ad aiutare i più bisognosi sul territorio comunale e tutti coloro che a vario titolo supportano questo lavoro che è continuato in presenza senza interruzioni in questi quindici mesi di pandemia.