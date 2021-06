Ospedaletti. Intervento di carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco, stamane a Ospedaletti, per prelevare una persona dalla propria abitazione.

Una situazione delicata, quella che ha richiesto l’intervento congiunto di forze dell’ordine e personale comunale, sulla quale vige il più stretto riserbo per non ledere la privacy dei protagonisti.

