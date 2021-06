Ospedaletti Calcio, Roberto Biffi è il nuovo allenatore della prima squadra

Ospedaletti. Sarà Roberto Biffi l’allenatore della prima squadra dell’Ospedaletti per la stagione 2021/2022. La società orange punta su un grande nome del calcio locale e su un uomo di grande esperienza nel mondo del professionismo.

Biffi, ex difensore classe ’65, in carriera ha superato le 500 presenze tra i professionisti, diventando una bandiera del Palermo con le sue 319 partite giocate in maglia rosanero. Da allenatore ha guidato diverse formazioni del panorama ligure tra le quali anche l’Ospedaletti nella stagione della prima storica promozione in Eccellenza.

Lo scorso anno Roberto Biffi ha fatto parte dello staff che ha seguito la componente agonistica del settore giovanile e la sua nomina ad allenatore della prima squadra è l’ennesimo ‘fil rouge’ che unisce cantera e calcio dei grandi in casa Ospedaletti. La sua presenza sulla panchina dell’Ospedaletti sarà nuova garanzia di un grande lavoro con i giovani che si affacceranno alla prima squadra e che porteranno nel campionato di Eccellenza i calciatori del futuro.