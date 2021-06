Online “Akai”, la nuova traccia del dj ventimigliese L.D.V.

Ventimiglia. É stata pubblicata oggi, mercoledì 30 giugno, alle 14 la nuova traccia del dj e producer ventimigliese Lorenzo Di Vincenzo, in arte L.D.V.

Intitolata “Akai“, il brano si ispira alla musica dance anni ’80 e ’90: «In stile Giorgio Prezioso e Gigi D’Agostino», racconta Lorenzo, 22enne, pronto per partire per Paestum, in Campania, dove lavorerà come dj in un villaggio turistico.

Il brano “Akai” è disponibile su Youtube, SoundCloud e DemoDrop.