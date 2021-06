Omicidio-suicidio a Ventimiglia, fissata l’autopsia di Vicari e Micheletti

Ventimiglia. Verrà effettuata mercoledì mattina in ospedale a Imperia l’autopsia sui corpi di Antonio Vicari, 64 anni, e sulla sua vittima Sharon Micheletti, 30 anni.

L’esame autoptico, disposto dalla Procura di Imperia, verrà eseguito dal medico legale Andrea Leoncini, che già ieri ha effettuato un primo esame esterno sulle salme di Vicari, che si è tolto la vita nel pomeriggio sul greto del fiume Roja dopo aver freddato, a bordo di un’auto in cui sedeva come passeggera, la sua ex, Sharon Micheletti, con alcuni colpi esplosi da una pistola semiautomatica di calibro 7,65.

Al termine dell’autopsia, con ogni probabilità verrà dato il nullaosta per i funerali.