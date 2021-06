Ventimiglia. Questa mattina il gruppo consigliare ed esecutivo della Lega Ventimiglia ha deposto un mazzo di fiori nel luogo del terribile omicidio avvenuto domenica scorsa in zona Gianchette.

«È un semplice gesto – comunica il direttivo – che abbiamo però ritenuto doveroso di fronte allo sconcertante episodio di domenica; un mazzo di fiori in ricordo della vittima che esprime la nostra vicinanza alla famiglia e nello stesso tempo che possa sensibilizzare e non far distogliere l’attenzione sul purtroppo ancora attuale e drammatico problema dei femminicidi».