Nuovi treni Frecciabianca nel Ponente, Russo (FdI): «Premiato il lavoro di squadra delle istituzioni liguri»

Genova. «Anche se si tratta di una soluzione parziale mi ritengo soddisfatta per i nuovi treni Frecciabianca del Ponente che andranno a sostituire i Thello cancellati». Così dice la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Veronica Russo in merito alla notizia dei nuovi treni di Trenitalia che dal 1 luglio inizieranno il servizio sulla Ventimiglia-Milano al posto dei Thello cancellati mesi fa.

«Dal presidente Toti all’assessore ai trasporti Berrino, che si è fatto portavoce a livello governativo della problematica, passando dal consiglio regionale, che a febbraio ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato da me e dal gruppo di Fratelli d’Italia, nonché dalla maggior parte dei Comuni del ponente ligure che nei mesi scorsi hanno approvato analoghi ordini del giorno dei rappresentanti del nostro partito, abbiamo fatto tutti un lavoro di squadra per ottenere questo risultato che restituisce collegamenti importanti per la nostra regione» – afferma Russo.

«La tutela del diritto dei cittadini a spostarsi e la necessità di favorire la ripresa del turismo hanno avuto la meglio su ogni logica di business», ha concluso la consigliera.