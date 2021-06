Santo Stefano al Mare. Da oggi nel centro storico sarà creata una speciale “galleria sospesa in aria” realizzata con ombrelli colorati. Questa iniziativa non solo renderà le strade ombreggiate nelle calde giornate estive, ma donerà un tocco d’arte ai due tratti interessati di via Roma.

L’idea nasce dall’assessore al Turismo e Manifestazioni Maria Teresa Garibaldi, che commenta: «Un messaggio di benvenuto ai turisti, ma anche e soprattutto un messaggio di vicinanza e ripartenza ai commercianti. Il segnale che la nostra amministrazione, assieme a tutto il lavoro svolto in questi mesi, ha a cuore il tessuto commerciale del paese. Gli ombrellini accompagneranno per tutta l’estate gli eventi estivi, regalando un gioco di colori e sicuramente molti spunti per postare immagini di Santo Stefano sui social».

Le installazioni saranno visibili fino alla fine della stagione estiva: un arcobaleno di colori per rendere ancora più suggestive le strade di Santo Stefano.