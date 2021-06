Musica nelle piazze, convenzione con Cna Imperia: Siae delibera agevolazioni

Il consiglio di gestione SIAE ha deliberato agevolazioni per il pagamento degli abbonamenti stagionali di Musica d’Ambiente anno 2021. È stata, in particolare, riconosciuta la riduzione nella misura del 5% per tutte le tipologie di utilizzatori (ad eccezione della rivendita di generi alimentari) e differita, per tutti gli abbonamenti stagionali, la scadenza di pagamento al 31 luglio prossimo.

Tale intervento si aggiunge alle iniziative già disposte per gli abbonamenti annuali, il cui termine di scadenza, già prorogato rispetto ai termini ordinari, resta confermato al 30 giugno 2021. Anche su sollecitazione di CNA, l’iniziativa assunta va nella direzione di un ulteriore segnale di attenzione, nell’ambito delle misure di sostegno già messe in campo durante l’emergenza sanitaria, per agevolare la ripresa delle attività che operano nel settore stagionale e per un ulteriore differimento della scadenza di pagamento per tutti gli utilizzatori

CNA ricorda inoltre che per fruire degli sconti riservati agli associati, occorre utilizzare la modulistica a disposizione presso le sedi territoriali: gli uffici rimangono a disposizione ai seguenti recapiti, tel. 0184/500309 – segreteria@im.cna.it

Si ricorda altresì che gli Uffici dell’Agenzia SIAE di Sanremo, siti in Via Mameli n. 5 al terzo piano, osservano i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle h.9.30 alle 13.00.