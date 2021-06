Musica, cinema, teatro e divertimento nel calendario estivo ventimigliese a prova di Covid

Ventimiglia. Il 3 luglio con il Venti21 beach party prenderà ufficialmente il via il calendario estivo della città di confine, tra musica, cinema, teatro e divertimento, che durerà fino al 31 agosto.

«É un’estate ventimigliese che abbiamo cercato di dare nonostante il Covid-19 che purtroppo pesa ancora come un macigno – dichiara il vicesindaco Simone Bertolucci – . Pur essendo in zona bianca, ci sono notevoli restrizioni e di conseguenza una notevole finanza da spendere perché il cachet degli eventi viene amplificato per questo problema, ma nonostante ciò e nonostante le scarse finanze che ancora pesano sul Comune di Ventimiglia post alluvione abbiamo garantito comunque un calendario estivo».

L’appuntamento più importante della stagione sarà senza ombra di dubbio “L’Odissea – Un racconto mediterraneo“, rassegna che avrà come location d’eccezione il bellissimo teatro romano: «Tramite l’ente genovese del Teatro pubblico ligure siamo riusciti a mettere in essere questo minifestival di sei appuntamenti tra luglio e agosto con nomi importanti e nazionali, passando da Paolo Rossi a Dario Vergassola – prosegue Bertolucci – , sarà una prosa-racconto dell’Odissea con un taglio proprio dell’attore in sé, dall’ironico al drammatico e solenne».

Sempre al teatro romano andranno in scena tre serate musicali: una dedicata alla musica antica ligure, inserita nella rassegna “Musica nei castelli“, una swing e jazz e infine un tributo al cantautore Lucio Dalla, scomparso nel 2012.

Non mancherà anche il cinema all’aperto con l’associazione Controtempo che ha previsto quattro appuntamenti all’interno dei giardini pubblici Tommaso Reggio: «Si tratta di un evento con un taglio più familiare, saranno infatti trasmessi film come commedie e cartoni animati per rivitalizzare anche i giardini», spiega il vicesindaco.

Gli eventi legati al divertimento e alla musica saranno curati dalle associazioni Lasciadire e Ventimiglia Viva: la prima porterà avanti “Ligustico“, una due giorni durante il terzo weekend di agosto all’insegna dell’enogastronomia e della cultura nel vallone di Latte dedicata al sommo poeta Dante Alighieri, a 700 anni dalla morte, la seconda organizzerà due serate di cui una proprio il 3 luglio e un’altra nel mese di agosto: «Le hanno nominate notti bianche soft perché non sono notti bianche vere e proprie, ma Ventimiglia Viva ha saputo fare un collage, fungendo da collante tra tutti gli stabilimenti balneari locali sul mare dando vita a una serata di musica e divertimento improntata allo stare insieme, coinvolgendo tutti i locali in un percorso musicale lungo il litorale», afferma Bertolucci.

Spazio anche alla cultura con le presentazioni di libri e romanzi presso la Biblioteca Civica Aprosiana e a Grimaldi a cura della Soms Grimaldi di Enzo Barnabà, oltre alla rassegna teatrale “Hanbury che spettacolo” a cura del Liber Theatrum all’interno dei giardini Hanbury.

Annullati nuovamente a causa della pandemia i festeggiamenti del santo patrono San Secondo con i tradizionali fuochi d’artificio, ma non mancherà il festival della castagnola, curata dal circolo della castagnola. Al Resentello l’amministrazione comunale ha deciso di riproporre la ruota panoramica, ma per quest’anno niente eventi sul belvedere: «Le manifestazioni con un gran numero di persone non possono essere fatte quindi abbiamo deciso di non montare ancora il palco, ma di aspettare l’anno prossimo quando si spera ci sarà il via libera totale – prosegue il vicesindaco – . Per questo motivo ci siamo concentrati maggiormente sul teatro romano che ha di per sé una struttura capace di accogliere al meglio le persone rispettando le normative anti Covid».