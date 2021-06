Moby Dick nei mari della Riviera dei Fiori, avvistato raro capodoglio bianco davanti Sanremo

Sanremo. Un avvistamento straordinario quello fatto nei giorni scorsi, nelle acque antistanti la Città dei Fiori. Niente meno che un capodoglio bianco si è fatto notare durante una crociera del Cetacean Sanctuary Project dell’Istituto Tethys per la ricerca sui cetacei del Mediterraneo. Lo riferisce l’Ansa.

Animale raro, non sarebbe la prima volta però che questo “Moby Dick” del Mar Ligure fa capolino in questi mari. Già nel 2017, quelli di Tethys, avevano avvistato un esemplare pressoché identico, in compagnia di uno più piccolo dalla normale colorazione scura. La presenza di quello che sembrava, a tutti gli effetti, un capodoglio giovanissimo fa pensare i ricercatori che quello bianco sia una femmina.