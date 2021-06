Mobilità verso Asl1, assunto un dipendente comunale di Casa Serena

Sanremo. Si è conclusa con due assunzioni la procedura di mobilità avviata dall’Asl1 Imperiese e che ha visto promossi due candidati su cinque che avevano fatto domanda. A passare le prove svolte ieri, c’è anche un “comunale” di Casa Serena. I candidati provenienti dalla Rsa per anziani di Poggio erano stati due.

L’altra unità assunta da Asl1 si trasferirà dalla Lombardia, precisamente dalla ASST Franciacorta. A bando erano stati messi due posti per operatore tecnico e operatore tecnico specializzato di categoria B da destinare a mansioni di centralinista. Da quando l’amministrazione civica sanremese ha deciso per la dismissione di Casa Serena, in quattro, tra il personale in distacco, hanno trovato una via d’uscita dalla struttura per anziani (finiti nei centri per l’impiego), più un quinto in pensionamento. Da ricollocare, prima del subentro del privato, ci sono ancora altrettanti dipendenti.