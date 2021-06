Mirko Valenti nuovo responsabile provinciale dipartimento dipendenze e terzo settore di Fratelli d’Italia

Vallecrosia. Mirko Valenti è il nuovo responsabile provinciale del dipartimento dipendenze e terzo settore di Fratelli d’Italia. Il professionista sanitario vallecrosino, formatosi presso la scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università degli studi di Genova, è stato nominato dal coordinatore provinciale di FdI Fabrizio Cravero.

«Ringrazio tutti gli organi del partito – afferma Valenti – ed in particolare il coordinatore Cravero per la nomina a responsabile provinciale del dipartimento dipendenze e terzo settore di Fratelli d’Italia. È mia importante prerogativa – puntualizza – svolgere questo incarico di concerto con i principali rappresentati locali e regionali del partito tra i quali si annoverano, oltre al coordinatore provinciale, il consigliere regionale Veronica Russo, il responsabile provinciale enti locali Fabio Perri, l’assessore regionale Gianni Berrino e il coordinatore regionale Matteo Rosso».

Oltre ad esprimere la propria gratitudine, Valenti vuole soffermarsi su alcuni aspetti riguardanti il nuovo incarico di partito: «Il ruolo assegnatomi è per me motivo di grande orgoglio e non può che addurmi impegni di principale rilievo: in primis l’onere di prodigarmi per un partito la cui crescita trae origine dalla coerenza e dal coraggio, ma anche da alcuni valori come il patriottismo e il rispetto per lo Stato. Principi, questi ultimi, tradizionali ed iconici della destra, nei quali credo con assoluta fermezza e che ritengo fondamentali ed utili a garantire un tratto d’unione costante tra cittadini e politica. In secundis, naturalmente, la necessità di dare voce agli enti del terzo settore che con estrema fatica e profuso impegno si adoperano per la collettività e la cooperazione sociale, avvalendosi del prezioso apporto di volontari e lavoratori instancabili, attori cardine dell’intero comparto. In tal senso – dichiara il neo responsabile – sarà mia priorità incontrare, tra gli altri, Antonio Sergio Gambino, responsabile regionale dipendenze e terzo settore di Fratelli d’Italia al fine di tutelare gli enti del terzo settore, elaborando progetti utili a sostenere opere e servizi per la crescita collettiva del territorio imperiese. Infine – chiosa Valenti – risulta necessario sottolineare che Fratelli d’Italia è costantemente al lavoro per sensibilizzare il Governo nazionale, le Regioni e gli enti locali affinché forniscano agli ETS strumenti utili con cui promuovere, proteggere e valorizzare il settore in cui operano, peraltro eterogeneo e complesso, le cui sfide odierne sono rappresentate dalla necessità di dirimere l’attuale sindemia garantendo, contestualmente e senza soluzioni di continuo, la realizzazione e l’attuazione di opere di solidarietà sociale. Risulta pertanto fondamentale procedere con l’istituzione di strategie di intervento che permettano di ottenere risorse da destinare, in particolare, agli enti di promozione per la tutela della salute, il contrasto alle dipendenze e la lotta alla povertà allo scopo di garantire benessere ed efficienza al cittadino».