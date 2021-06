Migranti a Ventimiglia, deputato Di Muro invoca intervento ministro: «Sveglia Lamorgese»

Roma. «Ministro Lamorgese, sveglia!». A dirlo è il deputato ventimigliese della Lega Flavio Di Muro, intervenuto ieri alla Camera per chiedere nuovamente che vengano adottate misure concrete atte a gestire l’emergenza migranti a Ventimiglia.

«Un mese fa sono intervenuto da quest’aula per condannare un’aggressione avvenuta ai danni di un carabiniere nella mia città, a Ventimiglia – ha esordito Di Muro -. Dopo un mese mi tocca tornare sull’argomento perché non è cambiato nulla, anzi la situazione è peggiorata perché cinque agenti della polizia sono stati feriti dai migranti. Quindi oltre a dare la solita e consueta solidarietà alle forze dell’ordine, io voglio dire chiaramente che la situazione così è inaccettabile».

«Oggi guardavo i dati del Ministero dell’Interno, quindi dati ufficiali, da gennaio a giugno di quest’anno sono sbarcati 20mila migranti sulle coste italiane, dieci volte tanto rispetto alla passata gestione del 2019 con ministro Matteo Salvini – ha aggiunto il deputato -. E’ inaccettabile. Se l’attuale ministro Lamorgese ha deciso di fare sbarcare chiunque, deve poi gestire i flussi sul territorio nazionale. Se lo specchio della sua gestione è la città di Ventimiglia, dove ci sono bivacchi abusivi, dove stanno occupando le case, dove ci sono risse ogni sera, dove i cittadini sono spaventati a uscire di casa sia di giorno che di notte: questo è un totale fallimento. Io non posso accettare una gestione di questo tipo da parte del governo e del ministro Lamorgese. Il presidente Draghi è stato a Bruxelles e lo hanno rimandato a settembre. Noi come affrontiamo la stagione estiva con questo incremento di dati nella città di Ventimiglia? Servono risposte concrete e servono subito. Bisogna svegliarsi: sveglia ministro Lamorgese, così non possiamo andare avanti. Dobbiamo aspettare il morto per agire?».