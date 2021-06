“Mete di Liguria”, presentata la cartina d’autore del ponente con gli acquerelli dell’artista Faravelli

Genova. Presentata presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria la “Cartina d’Autore”, il nuovo dépliant del Consorzio Mete di Liguria, una cartina del ponente ligure con l’ubicazione delle diverse strutture che aderiscono al Consorzio, arricchita dal determinate contributo degli acquerelli dell’artista internazionale Stefano Faravelli, che pongono in evidenza le principali attrazioni locali da visitare durante una vacanza in Liguria. La presidente di “Mete di Liguria” Tiziana Guglielmi ha ringraziato Regione Liguria per la disponibilità e l’assessore regionale Gianni Berrino per aver permesso di presentare l’imprenditoria femminile del ponente attraverso il Consorzio.

«Mete di Liguria è composto da sei donne in movimento che hanno restaurato con grande cura le loro case di famiglia per accogliere coloro che, stanchi di una vacanza mordi e fuggi, desiderano vivere un soggiorno diverso, assaporando i profumi di una terra ancora per la maggior parte segreta – ha affermato la vice presidente Rosanna Brun -. Ci dedichiamo a tutti coloro che non si sentono semplici clienti ma ospiti e a tutti coloro che non si sentono turisti ma viaggiatori».

«In Liguria oltre al mare c’è di più’, il mare azzurro del Mediterraneo e il mare verde del bellissimo entroterra. E in questo c’è di più si inserisce questa bellissima proposta del Consorzio Mete di Liguria: offerta ricettiva di alta qualità in luoghi non convenzionali ma affascinanti, che fanno dell’autenticità il loro valore aggiunto, Dimore che permetteranno ai turisti di sognare ad occhi aperti. Un plus di offerta in questa estate di restart dove la liguritudine la fa da padrona e dove questa rete di imprenditrici fa della bellezza e del buon gusto la base della vacanza», ha dichiarato l‘assessore regionale al Turismo Gianni Berrino.

STEFANO FARAVELLI

Stefano Faravelli, pittore, scrittore e orientalista, vive e lavora a Torino. Alla formazione artistica all’Accademia Albertina fa seguire una laurea in Filosofia Morale e lo studio di lingua e cultura araba all’Istituto di Orientalistica. Dai suoi numerosi viaggi nel vicino, medio ed estremo oriente, riporta affascinanti carnet pubblicati a partire dal 1994. Da allora i suoi “taccuini” sono stati esposti a Londra, New York, Parigi, Istanbul, Gerusalemme. Nel 2011 ha esposto nel Padiglione Italia della 54° Biennale di Venezia.

CONSORZIO METE DI LIGURIA

Fondato nel 2005 per piccole strutture extra-alberghiere, mantenendo le dimensioni iniziali ha conservato la propria identità da tramandare a nuove leve in fase di crescita; grazie alle attività di promozione svolte nel tempo, vanta ripetute citazioni sulla stampa internazionale di settore, soprattutto tedesca, ed è inserito nella “Guida delle Libere Viaggiatrici”, curata da Iaia Pedemonte e Manuela Bolchini.