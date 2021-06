Mentone. Nel cuore di una delle baie più belle della Costa Azzurra, un’istituzione del divertimento e del relax rinasce dalle sue ceneri. Mecca della ristorazione e delle feste a Roquebrune dagli anni ’80, è stato inaugurato mercoledì pomeriggio il Beach Club Solenzara, ristrutturato a nuovo nel corso dell’ultimo anno.

Ad accogliere la clientela un Solenzara trasformato, che si propone con una nuova formula. Oltre alla classica offerta, composta dalla sua area bar/ristorante/lounge e la spiaggia privata, il Solenzara si arricchisce di una zona shopping e di un centro benessere che saranno presentati al pubblico nel corso dell’estate. Nella parte beauty troveranno spazio un angolo massaggi e un salone di bellezza, parrucchiere ed estetista, a seconda dei diversi eventi in programma, per far si che l’esperienza del Beach Club sia completa.

di 31 Galleria fotografica Il Solenzara Beach Club si trasforma e riapre le sue porte, l'inaugurazione









Foto 5 di 5









È quindi con gioia e ed entusiasmo che lo staff del Solenzara vi accoglierà nella sua cornice fiorita di 3000 metri quadri affacciati sul mare, non solo per la bella stagione ma per tutto l’anno, dove potrete godervi il sole della Costa Azzurra francese, beneficiando appieno del microclima locale.

—

Adresse : 4, avenue Robert Schumann

06190 Roquebrune Cap-Martin

Facebook: solenzara plage

Instagram: Solenzara.rcm

Website: www.plage-solenzara.fr

Horaires d’ouverture : 10h/23h