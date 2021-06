Imperia. La mostra “Me, myself & I = [We]”, in esposizione da martedì 8 a mercoledì 16 giugno alla Galleria Rondò, è il risultato di un progetto didattico sviluppato attorno ad una riflessione sul sé attraverso il tema dell’autoritratto fotografico, che ha coinvolto alcuni studenti del Liceo Artistico Statale di Imperia. Sulla base degli spunti suggeriti dalle lezioni teoriche, agli studenti è stato richiesto di indagare il concetto di identità nella società contemporanea, in rapporto al loro uso e consumo dei social network più utilizzati, Instagram su tutti. Gli esiti sono confluiti in un progetto fotografico autonomo che ha dato vita alla mostra.

A partire da esempi ad hoc, tratti dalla storia della fotografia e dell’arte, sono stati evidenziati alcuni modi espressivi del mezzo fotografico che hanno toccato non solo l’arte “alta” museale, ma che hanno avuto una diffusione anche a livello popolare (dalla musica, alla moda, al cinema fino al videoclip e ai social media). Le connessioni implicite tra esperienze artistiche “alte”, “basse” e popolari hanno favorito una maggiore consapevolezza critica negli studenti e hanno fornito spunti di riflessione teorica per una lettura dell’immagine intesa in modo trasversale e diffusa.

Agli studenti è stato chiesto di riflettere sull’utilizzo della fotografia come illusione (fotografia come fuga dalla realtà), presentazione (fotografia come strumento voyeuristico e/o di documentazione) e narrazione o anti-narrazione (fotografia come accumulo di memoria).

Il tema dell’autoritratto è stato sviluppato in modo libero dagli studenti che hanno avuto la possibilità di raccontarsi anche attraverso “oggetti d’affezione”. Tutte le foto prodotte sono state realizzate con smartphone o con il mezzo che gli alunni hanno ritenuto più opportuno. Non è stato richiesto che le immagini fossero delle “belle immagini”, ma si è promossa una riflessione tra modo di fotografare/significato veicolato dall’estetica della fotografia.

La mostra, composta da oltre 150 immagini e una proiezione video, sarà visitabile da martedì 8 a mercoledì 16 giugno 2021, dalle 14.30 alle 17.30 nei giorni feriali – sabato (apertura dalle 10 alle 13) – domenica (chiuso). Si consiglia di telefonare per conferma dell’apertura: 0183 701606. La mostra sarà resa disponibile in modo virtuale su una pagina Instagram appositamente dedicata (https://www.instagram.com/me_myself_and_i_we/).

