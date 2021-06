Maurizio Bellante, un manager sanremese nel cast di Brain Back Home

Sanremo. C’è anche un manager di Sanremo, Maurizio Bellante, nel cast della terza stagione di Brain Back Home, il reality di Mtv dedicato ai giovani startupper condotto da Cecilia Rodriguez. L’edizione di quest’anno non si svolge più all’estero ma in Italia.

Bellante, ospite, dei nostri studi, è stato scelto per le sua attività di manager che svolge nella Città dei fiori, esempio, quindi, di “cervello” che pur rimanendo legato alle origini esporta da Sanremo le sue attività.

«Il format -spiega Bellante – innovativo e avvincente che nelle passate edizioni è stato sempre attento a portare i futuri giovani imprenditori in città particolarmente evolute dal punto di vista della tecnologia, delle idee e della digitalizzazione. Quest’anno, per ovvi motivi, tanti giovani “cervelli” che risiedevano stabilmente all’estero sono dovuti rientrare in Italia. A causa della pandemia il loro percorso è cambiato e hanno dovuto compiere svolte differenti. Per questo motivo, Brain back home, quest’anno gioca in casa, e racconta quella che è la città più visionaria e cosmopolita d’Italia, Milano».

La puntata con Maurizio Bellante protagonista andrà in onda stasera alle 18.10 su Mtv, sul canale 131 della piattaforma Sky.