Maturità 2021, Sibilia agli studenti: «Una partita da vincere con impegno e volontà»

Genova. Esame ‘riadattato’ in funzione delle norme anti-Covid, ma sempre esame sarà. Per oltre 540 mila studenti d’Italia oggi sarà l’inizio delle prove di maturità. Tra di loro, statistiche alla mano, anche calciatrici e calciatori delle società della Lega Nazionale Dilettanti. Giovani che hanno dovuto fare i conti con la pandemia, che ne ha condizionato non soltanto la vita quotidiana e scolastica, ma anche quella sportiva.

«La notte prima degli esami è passata, adesso tocca a voi, ragazzi e ragazze, andarvi a prendere la maturità – è il messaggio d’incoraggiamento del presidente Lnd Cosimo Sibilia – Sui banchi di scuola come su un campo di calcio: una partita da vincere con impegno e volontà. In bocca al lupo!».