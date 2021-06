Mare pulito, a Sanremo l’assessore Artusi inaugura il primo Seabin al Porto Vecchio

Sanremo. E’ stato inaugurato nel pomeriggio, il primo Seabin “pubblico” al Porto Vecchio di Sanremo. Un mangia spazzatura (letteralmente “cestino del mare”), donato al Comune da alcuni imprenditori, che contribuirà a tenere pulite le acque dell’approdo e quelle antistanti la Città dei Fiori.

«Finalmente siamo riusciti dopo parecchi mesi a installare il Seabin che è stato gentilmente donato dalla società di Riccardo Ciani e di alcuni altri imprenditori locali nel settore della nautica e non solo al Comune di Sanremo – ha detto l’assessore all’Ambiente Lucia Carmela Artusi -. Il Comune si occuperà della manutenzione, della pulizia e di tutto quello che ne compete per mantenere salva la struttura».

«Siamo orgogliosi di essere riusciti a donare questo Seabin al Comune – ha dichiarato Ciani, della Med Yacht Services – Ma siamo altrettanto orgogliosi di perseguire un progetto interno aziendale che prevede alcune attività concrete e altre di sensibilizzazione a tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del mare. Il nostro progetto prevede di acquistare altri Seabin per posizionarli in tutti i porti in cui abbiamo una sede».

Il Seabin è stato installato gratuitamente dal sub Fabio Avagnina.