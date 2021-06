Manutenzione e sicurezza stradale a Vallecrosia, arrivano 140.000 euro di fondi statali

Vallecrosia. L’amministrazione comunale continua a lavorare per la manutenzione e la sicurezza stradale, sia automobilistica, sia pedonale, anche per i soggetti deboli. Grazie a 140 mila euro di fondi statali, sarà possibile, infatti, procedere con diversi interventi sulle strade del territorio comunale. Più precisamente il progetto prevede lavori di asfaltatura: del Lungomare Marconi lato Ponente, via Romana primo tratto dalla rotonda con via Don Bosco, di via San Rocco nel tratto compreso tra la nuova rotonda stradale e l’Asilo Nido Comunale.

Sono previste, inoltre, la sostituzione dei giunti di dilatazione del ponte Via Romana. E’ in programma anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso la realizzazione dei seguenti passaggi pedonali rialzati: Via Roma (altezza Conad), Via Roma (altezza Poste), via Angeli Custodi (altezza Carabinieri) e via Romana. Infine, è prevista l’installazione di un impianto di videosorveglianza in corrispondenza del Lungomare Marconi, lato Levante.

«E’ una soddisfazione aver vinto un nuovo bando, 140 mila euro da destinare alla manutenzione ed alla sicurezza stradale. Nel progetto abbiamo previsto vari interventi nelle zone nevralgiche della città , dalle asfaltature, alla sicurezza con un nuovo impianto di videosorveglianza. Senza dimenticare gli interventi per abbattere le barriere architettoniche, per una Vallecrosia più inclusiva – afferma il sindaco Armando Biasi, che prosegue – Ovviamente rimangono vari interventi da effettuare, ma abbiamo ereditato una situazione molto difficile e stiamo lavorando con entusiasmo e determinazione per una Vallecrosia più bella, più vivibile con un’identità precisa ed inclusiva. Iniziano a vedersi i primi frutti del lavoro della nostra squadra, servirà ancora del tempo per portare a termine il lavoro, ma mantenendo questo trend e se i cittadini ci confermeranno la fiducia anche nel secondo mandato, si arriverà ad avere una Vallecrosia riqualificata e con un’immagine valorizzata»