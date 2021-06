Sanremo. Traffico in tilt nel centro città per un intervento del 118. Verso le 12.30 un uomo si è sentito male mentre si trovava alla guida di una Fiat Panda, a metà di corso Imperatrice.

Con l’auto bloccata in mezzo alla strada sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari a bordo dell’automedica e di un’ambulanza della Croce Rossa. Anche una pattuglia dei carabinieri è intervenuta per regolare il traffico che, nonostante il lavoro dei militari, a causa delle operazioni di soccorso, ha subito rallentato fino a formare lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Borea in codice giallo di media gravità.