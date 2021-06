Maggiordomo di quartiere, aperte le iscrizioni per il percorso formativo e work-experience

Imperia. Sono aperte da oggi lunedì 28 giugno fino a lunedì 2 agosto 2021 le iscrizioni per il corso “Maggiordomo di quartiere” volto a formare figure professionali che verranno poi inserite, attraverso una work-experience/tirocinio, presso i 4 sportelli sui territori di Imperia, Pieve di Teco, Sanremo e Ventimiglia, a disposizione per i lavoratori e i cittadini della zona per commissioni, consegne, e cortesie di vicinato e di altre attività quali, per esempio, il ricevimento di pacchi e la consegna agli esercizi di zona e a domicilio, il pagamento di bollettini e il ricevimento della posta, il monitoraggio degli anziani, il ritiro delle ricette, la consegna dei farmaci, le piccole manutenzioni domestiche, il monitoraggio di case e di uffici durante le vacanze, la cura di piante o piccoli animali domestici, le informazioni sulla vita di quartiere, nonchè l’aiuto per trovare badanti, colf, babysitter.

I destinatari del percorso formativo sono: giovani e adulti di età superiore ad anni 18 che abbiano lo status di disoccupati, così come disciplinato dal combinato disposto dai D.Lgs. 4/2019 e 150/2015, residenti in Liguria, obbligo formativo assolto, buona conoscenza lingua italiana, Isee sotto i 20.000 euro.

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da euro 16,00), debitamente compilata, dovrà essere presentata completa della seguente documentazione: curriculum vitae; autodichiarazione attestante lo stato di occupazione; copia documento di identità in corso di validità; 2 fototessera, Isee inferiore a 20.000,00 euro.

Il percorso formativo prevede: 6 ore di orientamento individuale/di gruppo , 40 ore di formazione breve, una work/experience di n° 6 mesi e un percorso di accompagnamento alla creazione di impresa sociale di 40 ore.

Per iscriversi e ricevere informazioni si prega di contattare: Jobel Soc. Coop Sociale, sede di Sanremo- Via Peirogallo , 16, telefono 0184 1919623, 3666985636 , dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 o inviare una e-mail all’indirizzo maggiordomodiquartiere.imperia@jobel.it.

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” – Regione Liguria FSE 2014 – 2020. Allegato : bando/SCHEDA INFORMATIVA e scheda d’iscrizione.